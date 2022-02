Serviço de raio-x 24 horas é retomado na UPA a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, o município retoma a oferta de exames de raio-x na UPA de Paranavaí. O equipamento de raio-x instalado em um setor totalmente adaptado dentro da UPA 24 horas atenderá não só os pacientes de urgência e emergência que dão entrada na unidade, mas também todos os pacientes que passam por uma consulta nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e que tiverem pedido médico para exames radiológicos.

“O serviço de raio-x, que anteriormente era terceirizado para clínicas particulares da cidade, teve início na UPA no dia 8 de setembro de 2020. Em setembro de 2021 o serviço foi interrompido com o término do primeiro contrato. Por questões administrativas, a Procuradoria Jurídica do município recomendou a realização de uma nova licitação para uma nova contratação dos serviços. A vencedora foi a mesma empresa que já havia cumprido o primeiro contrato, a Alfatec. Em 12 meses de funcionamento, foram realizados em média 1.385 exames de raio-x por mês na UPA, entre demandas da própria unidade e demandas provenientes da Atenção Básica. Para este novo contrato, estima-se uma quantidade máxima de até 3 mil exames por mês à disposição do município”, explica a diretora da UPA de Paranavaí, Simone Baggio.

Segundo a diretora da UPA, o serviço de raio-x funciona 24 horas, ininterruptamente, com um técnico de radiologia de plantão durante todo o período. Mas, para fazer um raio-x, a população não deve ir diretamente até a UPA e solicitar o exame por conta própria. O agendamento funciona sempre com consulta prévia e indicação médica para a realização do raio-x.

Na UPA, ao chegar uma urgência e emergência, o paciente passa pela consulta e, havendo pedido médico, ele já vai direto para fazer o exame. Na Atenção Básica, os pacientes passam pela consulta na UBS. Os exames só são realizados com solicitação médica, autorização e agendamento feito pela Secretaria de Saúde.

“Para fazer o exame, o paciente deve levar o pedido médico, a autorização anexada e apresentar um documento pessoal. Não precisa fazer ficha nem passar pela recepção da UPA. É só se dirigir diretamente ao setor de raio-x. Como é tudo agendado, o pessoal do setor já atende, recolhe o pedido e a autorização e organiza para que o técnico chame para o exame. Existe um local de espera próprio, bem arejado, um controle de fluxo de pessoas que entram. Apenas um paciente é atendido por vez”, frisa Simone Baggio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí