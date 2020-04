Sobe para 21 o número de casos confirmados de Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta sexta-feira (24/4) mais resultados de exames de pacientes suspeitos de Coronavírus. Um novo caso de Covid-19 foi confirmado através do laudo liberado pelo LACEN (Laboratório Central do Paraná). Agora, Paranavaí já soma 21 casos confirmados, 13 por exames do LACEN e outros 8 por Testes Rápidos.



A paciente confirmada hoje é uma mulher de 78 anos, que procurou atendimento no Hospital Unimed na última terça-feira, dia 21 de abril, apresentando fraqueza e febre. Além de estar no grupo de risco por conta da idade, a paciente também sofre de comorbidades como hipertensão e hipotireoidismo. Ela segue internada no Hospital Unimed, sendo monitorada pela equipe médica.

A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) da paciente e frisou que o caso não tem qualquer relação com outros casos confirmados nas últimas semanas de trabalhadores de uma indústria da cidade.

