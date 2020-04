Sobe para 28 o número de casos confirmados de Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta segunda-feira (27/4) mais resultados de exames de pacientes suspeitos de Coronavírus. Quatro novos casos foram confirmados em Paranavaí – três através de laudos liberados pelo LACEN (Laboratório Central do Paraná) e um através de Teste Rápido realizado em laboratório particular. Agora, Paranavaí já soma 28 casos confirmados, 17 por exames do LACEN e outros 11 por Testes Rápidos.



O paciente confirmado através do Teste Rápido realizado em laboratório particular é um homem de 32 anos que foi atendido no Hospital Unimed no dia 22 de abril apresentando dores no corpo, dor de cabeça intensa, dor de garganta e cansaço. No hospital, ele foi testado para Covid-19 através de coleta de material enviado para o LACEN. Porém, por se tratar de um profissional de saúde, que teve contato direto com paciente positivo para Coronavírus, o homem realizou também o Teste Rápido particular que confirmou a doença.

Duas das pacientes confirmadas através de laudo do LACEN também são profissionais de saúde que tiveram contato direto com paciente positivo para Covid-19. A primeira é uma mulher de 40 anos atendida no dia 21 de abril no Hospital Unimed. Ela buscou atendimento se queixando de mal estar, dores no corpo e dor de garganta. Além dos sintomas, a mulher é bariátrica e apresenta comorbidade de imunodeficiência. A segunda é uma mulher de 34 anos atendida no Hospital Unimed no dia 23 de abril com tosse seca, congestão nasal, coriza e dor de garganta.

A terceira pessoa que teve seu caso confirmado para Covid-19 através de laudo do LACEN é uma mulher de 38 anos que foi atendida na UPA 24 horas nos dias 14 e 19 de abril. Durante os atendimentos ela apresentava febre, náuseas, vômito, dores no corpo e cansaço. No dia 20 de abril ela foi encaminhada para internamento na Enfermaria da ala exclusiva para tratamento de pessoas com suspeita de Covid-19 na Santa Casa. Ela teve alta no último sábado (25/4).

A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) dos quatro pacientes confirmados. Hoje, todos estão cumprindo isolamento domiciliar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí