Terceira etapa de vacinação contra gripe começa na próxima segunda-feira, dia 11

Começa oficialmente na próxima segunda-feira (11/5) a terceira etapa da Campanha de Vacinação contra Influenza em todo o Brasil. Todas as salas de vacina de Paranavaí já estão sendo abastecidas com as doses para atender os públicos dos grupos prioritários.

Nesta terceira etapa, a Campanha Nacional de Vacinação terá como grupos prioritários as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), os portadores de deficiência, as gestantes e as mães no pós-parto (até 45 dias depois do nascimento do bebê).

Para ser imunizado, basta procurar uma das salas de vacina do município que ficam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), portando a Carteira de Vacinação e um documento pessoal com foto. As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Lembrando que as salas de vacina da UBS Centro e da UBS Monte Cristo estão fechadas por tempo indeterminado. A UBS Centro é a unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 em Paranavaí e a UBS Monte Cristo está, temporariamente, trabalhando como unidade de apoio e atendendo exclusivamente casos suspeitos de Coronavírus. Os pacientes referenciados nas duas UBSs podem procurar outro posto de saúde mais próximo de sua casa.

A quarta e última etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza está marcada para começar no dia 18 de maio, quando serão imunizados os adultos com idades entre 55 e 59 anos, e os professores.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí