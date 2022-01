Testagem em massa na UBS Centro continua no mês de fevereiro com horário específico

Após uma avaliação da testagem em massa contra Covid-19, que vem sendo realizada há pelo menos três semanas na UBS Centro de Paranavaí, a Secretaria Municipal de Saúde optou por manter a ação especial em funcionamento durante o mês de fevereiro, agora com horário específico.

A partir do dia 1º de fevereiro (terça-feira), as pessoas que estiverem com sintomas gripais podem procurar a UBS Centro para realizar o teste rápido para detecção da Covid-19 de segunda a sexta, das 7h30 às 12h. Serão distribuídas senhas diariamente aos pacientes que procurarem a testagem, de acordo com a quantidade de testes disponíveis no dia.

“A testagem em massa vem demonstrando bons resultados na identificação dos casos em Paranavaí. Com a realização dos testes rápidos, é possível isolar um maior número de pacientes positivados e diminuir a circulação viral. Por isso, optamos por manter a ação de testagem em massa”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Mesmo com o horário específico para a testagem em massa, o atendimento médico na UBS Centro permanece estendido, das 7h às 19h, de segunda a domingo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí