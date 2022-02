Testagem em massa para Covid-19 na UBS Centro será encerrada na próxima sexta-feira

A Prefeitura de Paranavaí, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica a toda a população que a ação especial de testagem rápida em massa para Covid-19 será encerrada na próxima sexta-feira, dia 25 de fevereiro. A partir do dia 28 de fevereiro (segunda-feira), os testes e encaminhamentos para isolamento serão realizados apenas através de orientação e pedido médico da UBS Centro.

Na avaliação da secretária de Saúde do município, Andréia Vilar, “a testagem em massa demonstrou bons resultados na identificação dos casos de Covid-19 em Paranavaí desde o início do mês janeiro e contribuiu para conseguirmos isolar um maior número de pacientes positivados, diminuindo a circulação do vírus. Mas nos últimos dias temos observado uma diminuição considerável na procura pelos testes. Além disso, temos muitos servidores que se dispuseram a dar apoio na testagem em massa nessa fase emergencial, que precisam retornar aos atendimentos normais. Por isso optamos por encerrar a testagem em massa neste momento”, explica.

A partir do dia 28 de fevereiro (segunda-feira), as pessoas que estiverem com sintomas gripais podem procurar a UBS Centro para atendimento médico e realização do teste para detecção da Covid-19 (caso indicado) de domingo a domingo das 7h às 19h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí