Paranavaí iniciou nesta terça-feira (19/1) a vacinação contra Covid-19 nos profissionais de saúde da cidade. Na Santa Casa, um médico, uma técnica de enfermagem e uma auxiliar de limpeza foram os primeiros a receber as doses da Coronavac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

As vacinas chegaram às 13h desta terça-feira no aeroporto de Maringá. Os profissionais da 14ª Regional de Saúde do Paraná estavam no local aguardando a chegada das 3.040 doses que serão distribuídas entre os 28 municípios da Região Noroeste. Desse total, mais de mil doses são para a primeira fase da vacinação em Paranavaí.



Três profissionais de saúde são os primeiros vacinados contra Covid-19 em Paranavaí





A vacinação desta terça-feira foi simbólica e o primeiro lote completo será entregue às 7h30 desta quarta-feira, dia 20 de janeiro, para o município de Paranavaí. "Com as doses da vacina em mãos faremos a distribuição necessária para aplicá-las nos profissionais da Saúde e pessoas que fazem parte deste primeiro grupo prioritário. As primeiras aplicações serão para os profissionais que trabalham na UBS Centro, que foi desde o início da pandemia o nosso centro para Covid-19", disse a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

O Paraná recebeu do Ministério da Saúde 265.600 doses nessa primeira etapa. São 242.880 para profissionais de Saúde que atuam diretamente na pandemia e idosos. Outras 22.720 foram reservadas para a população indígena.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí