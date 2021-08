Três salas de vacina estarão fechadas na próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, comunicam a toda a população que na próxima semana (do dia 30 de agosto ao dia 3 de setembro), três salas de vacina do município estarão fechadas para atendimento ao público. Serão as salas de vacina das UBSs Zona Leste, São Jorge e Jaraguá. A população destas áreas que precisar de qualquer tipo de vacina, deve procurar outras Unidades Básicas de Saúde de referência para os serviços.

“As vacinadoras destas três UBSs estarão dando apoio na aplicação das segundas doses no Centro de Eventos. Com a designação do Centro de Eventos como ponto fixo de aplicação de 2ª dose, faremos um rodízio semanal entre as equipes das Unidades Básicas de Saúde para a imunização. Esta semana serão as equipes das salas de vacina das UBSs Zona Leste, São Jorge e Jaraguá. Na semana seguinte, serão outras equipes”, explica a coordenadora de Imunização, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí