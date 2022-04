UBS Centro abre em caráter excepcional nos próximos três sábados

Diante do aumento considerável de pessoas com sintomas de dengue e também de síndromes respiratórias gripais, a Secretaria Municipal de Saúde determinou a abertura da UBS Centro nos próximos três sábados, em caráter excepcional. Portanto, nos dias 30 de abril, 7 de maio e 14 de maio, a UBS Centro estará aberta das 7h às 19h prioritariamente para atender pacientes com sintomas gripais indicativos de Covid ou Influenza e sintomas de dengue.

“Com os períodos de chuva seguidos de altas temperaturas, temos percebido um aumento considerável e preocupante nos casos de pacientes com suspeitos e até mesmo confirmados para dengue. Além disso, a chegada do inverno, com as rápidas inversões de temperatura, têm provocado muitos sintomas gripais e síndromes respiratórias, o que nos liga o alerta para a Influenza e também para a Covid-19 que, apesar de estarmos em uma situação controlada, ainda existem casos confirmados toda semana. Por isso, optamos por abrir a UBS Centro em caráter excepcional nos próximos três sábados, para dar suporte a estes pacientes”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Lembrando que, além da UBS Centro, os pacientes com sintomas gripais e de dengue também têm à disposição o atendimento na UPA 24 horas.

