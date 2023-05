UBS Centro não atenderá mais aos sábados

A partir desta semana, a UBS Centro, que está atendendo como ponto de apoio da UPA 24 horas, não funcionará mais aos sábados. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde em virtude da baixa procura por atendimentos na unidade no fim de semana. Durante a semana, o atendimento em horário estendido continuará sendo realizado normalmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

“O número de atendimentos aos sábados tem sido muito pequeno e cada vez vem diminuindo mais. Então vamos fechar este atendimento na UBS Centro no fim de semana. Quem precisar de cuidados médicos deve procurar a UPA, como anteriormente”, explica do diretor da Atenção Básica do município, João Bruno Jabur.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí