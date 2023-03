UBS Centro passa a atender como ponto de apoio da UPA em horário estendido a partir de sábado

Com o aumento na procura por atendimentos em saúde na UPA 24 horas nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde optou por adotar uma nova estratégia para agilizar o atendimento à população. A partir deste sábado, dia 1º de abril, a UBS Centro passa a funcionar como um ponto de apoio da UPA e vai abrir em horário estendido: de segunda a sexta, das 7h às 22h; e aos sábados, das 7h às 19h.

“Estamos em um período em que as pessoas estão procurando muito o atendimento na UPA por estarem com sintomas que nós ainda não conseguimos identificar se são de dengue, de Covid ou de algum outro vírus de gripe que está em circulação. Os sintomas são muito parecidos e estão aparecendo principalmente em crianças. Nossa UPA, por ser de porte 2, tem capacidade para atender até 230 pacientes por dia; mas nas últimas semanas estamos atendendo entre 350 e 400 pacientes em um período de 24 horas. Vimos a necessidade de desafogar um pouco a UPA e também de agilizar o atendimento para os pacientes de casos de menor gravidade. Por isso vamos adotar essa estratégia de abertura da UBS Centro como ponto de apoio, com horário estendido e funcionamento também aos sábados”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Segundo Andréia, a UBS Centro continuará atendendo os pacientes referenciados com a equipe Estratégia Saúde da Família e terá um reforço de mais dois médicos, especialmente nos períodos da tarde e da noite, além de mais enfermeiros para reforçar o atendimento à população.

“Além disso, já estamos trabalhando com o aumento no número de consultas na Atenção Básica durante o dia. Os médicos já estão atendendo mais consultas nos postos de saúde, especialmente no período da tarde. A prioridade da UPA é atender urgências e emergências. Por isso, nós orientamos os pacientes que precisarem de atendimentos menos urgentes, que procurem ou sua UBS de referência (durante o dia) ou a UBS Centro que a partir de agora vai funcionar como esse ponto de apoio aos casos mais simples que aparecem na UPA”, reforça a secretária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí