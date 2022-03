UBS Centro passa a atender de segunda a sexta, das 7h às 19h

Com a significativa diminuição na procura por atendimento de casos sintomáticos suspeitos de Covid-19 em Paranavaí, a Secretaria Municipal de Saúde optou por readequar os períodos de atendimento na UBS Centro. A partir desta semana, a unidade de saúde não terá mais atendimento aos sábados e domingos. Os pacientes que tiverem algum sintoma suspeito do Coronavírus podem procurar a UBS Centro de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

“Graças ao avanço da vacinação, temos no momento uma circulação viral bem controlada. O número de pessoas sintomáticas procurando por atendimento na UBS Centro está em queda gradual. Além disso, o número de internamentos de casos graves, que é o nosso termômetro para avaliar a evolução da pandemia, está muito baixo. Nas últimas semanas tivemos vários períodos sem nenhum paciente internado na Santa Casa ou na UPA. Por isso, consideramos que este é um bom momento para retroceder com algumas medidas mais emergenciais. Se houver qualquer alteração significativa na evolução da pandemia, com grande aumento no número de casos, vamos reavaliar as medidas e poderemos abrir a UBS, em caráter excepcional, aos fins de semana novamente”, avalia a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.



Quem precisar de atendimentos relacionados ao Covid nos fins de semana pode procurar a UPA 24 horas. Mas é importante lembrar que os pacientes com sintomas gripais e síndromes respiratórias sempre devem dar preferência na busca pelo atendimento diretamente na UBS Centro, referência para casos suspeitos de Coronavírus em Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí