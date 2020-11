UBS Monte Cristo vai sediar Call Center do Covid-19 a partir de segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde comunica a toda população da área de referência que a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de novembro, a UBS Jardim Monte Cristo estará fechada provisoriamente para atendimento ao público. O espaço físico da unidade de saúde passará a sediar o Call Center (Central de Atendimento Telefônico) do Covid-19 em Paranavaí.

“Temos acompanhado o aumento acelerado dos casos positivos de Coronavírus nas últimas semanas e, com isso, vemos a necessidade de ampliar o número de profissionais atuando no Call Center para absorver a demanda de monitoramento dos pacientes suspeitos, confirmados e contatos. A escolha da UBS Monte Cristo foi devido à baixa demanda de atendimentos, que pode ser facilmente absorvida por outra unidade de saúde próxima, que é a UBS Zona Leste”, explica a coordenadora da Estratégia Saúde da Família, Talita Purificação Ferreira.

A ideia da implantação do Call Center do Covid-19 na UBS Monte Cristo vai possibilitar que o município atenda as exigências do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde com a alimentação adequada dos dados no sistema Notifica Covid e nas planilhas de monitoramento. Atualmente, a equipe do Call Center está alocada na Secretaria Municipal de Saúde, mas o espaço físico não comporta o número de profissionais necessários para o serviço, entre eles médicos e ACS que foram remanejados por serem do grupo de risco.

Com a mudança, a partir de segunda-feira (23/11), os pacientes da área de abrangência da UBS Monte Cristo serão orientados a procurar atendimento na UBS Zona Leste, onde as equipes do Monte Cristo serão realocadas. Já os pacientes da área de abrangência da UBS Centro, que até então estavam sendo atendidos na UBS Zona Leste, serão orientados a procurar atendimento na UBS Ouro Branco.

Apenas a equipe de Odontologia vai permanecer na UBS Monte Cristo atendendo com horário previamente agendado. Os ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) da unidade continuarão realizando suas visitas e atividades normalmente no período da manhã e, no período da tarde, estarão auxiliando no Call Center. Já os técnicos de enfermagem serão remanejados para a UBS Centro (referência para o atendimento de casos suspeitos de Covid-19) para reforçar o atendimento, já que a unidade está registrando média de 125 pacientes com sintomas gripais por dia.

“Esta articulação vai facilitar o acesso dos pacientes às UBSs mais próximas. Além disso, vale lembrar que o atendimento das 24 equipes da Estratégia Saúde da Família seguem trabalhando normalmente e nenhuma dessas mudanças vai prejudicar este trabalho nem o atendimento à população”, garante Talita.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí