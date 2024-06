UBS Ouro Branco ganha nova sala lúdica para acolhimento das crianças

Esta semana a UBS Ouro Branco está em festa. Isto porque começou a funcionar um novo espaço lúdico especialmente montado para as crianças, sejam elas pacientes ou as que estão acompanhando os pais durante os atendimentos na Unidade de Saúde. A sala, que fica exatamente em frente à recepção da UBS, foi toda readequada, com as paredes pintadas com temas infantis e a instalação de estantes com livros, televisão para passar desenhos, mesinhas e cadeirinhas. Uma das paredes foi até transformada em um grande quadro negro para que as crianças possam desenhar com giz de cera. Todo esse trabalho foi feito por voluntários do Rotary Fazenda Velha Brasileira.

“Antigamente, nós arrecadávamos dinheiro e comprávamos brinquedos para distribuir nas escolas municipais uma vez por ano. Mas, ao longo do tempo, percebemos que era algo que não tinha uma continuidade durante o ano todo. Então tivemos a ideia de pegar esse dinheiro e transferir para esse tipo de projeto, não exatamente uma brinquedoteca, mas um espaço lúdico para as crianças em locais de atendimento de saúde. É um projeto mais duradouro, que temos condições de acompanhar e atender um número maior de crianças. Além disso, se o município concordar, nós queremos ampliar isso para outros espaços do município”, explicou o ex-presidente do Rotary, Nestor Miranda Filho.

A atual presidente do Clube, Caroline Vendramin, disse que “em nome do Rotary Fazenda Velha Brasileira, nós gostaríamos de agradecer tanto a coordenadoria da UBS Ouro Branco como ao município. O lema do Rotary é dar de si sem pensar em si. Esse foi um trabalho totalmente voluntário. Podemos dizer que as crianças são a nossa alegria. Então investir no bem-estar e desenvolvimento delas é o nosso maior prazer e é uma alegria podermos dar a nossa contribuição dessa forma”

Na avaliação da secretária de Saúde do município, Andréia Vilar, “esse projeto é sensacional para nós. Eu sempre falo que as nossas recepções são as nossas meninas dos olhos. Porque se o paciente não é bem atendido na recepção, todo o restante do atendimento fica ruim. Por mais que lá dentro do consultório o médico faça tudo, a enfermeira faça tudo, a tendência é de o paciente lembrar só do atendimento ruim. Um espaço lúdico como esse vem trazer realmente uma parte de humanização para os nossos pacientes, para as mães que muitas vezes ficam agoniadas porque a criança está doente. Ter esse espaço já deixa o paciente infantil mais calmo, a criança fica menos insegura porque ela sente que esse é um ambiente preparado só para ela; a criança entra no consultório menos resistente. É um espaço agradável e que para nós é de grande valia no processo de acolhimento humanizado dos pacientes”.

