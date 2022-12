UBS São Jorge abre em horário estendido nesta quarta-feira para vacinação contra Covid, febre amarela e doses de rotina

Nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, a UBS São Jorge ficará aberta em horário estendido, das 17h às 20h, para uma ação especial de multivacinação. Para participar basta ir até o local levando documento de identificação com foto, CPF, Carteira de Vacina e Cartão SUS atualizado.

“As vacinas contra Covid estarão disponíveis para todas as idades, desde as doses baby (para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades), crianças de 3 a 11 anos e a população em geral que precisa colocar em dia a Carteira de Vacinação. Mas além de avançar com a vacinação contra Covid, neste momento nossa maior preocupação é pela imunização da população contra Febre Amarela. As doses obrigatórias são para crianças de 9 meses, o reforço de 4 anos, e os adultos que precisam ter pelo menos uma dose na Carteira de Vacina”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

A ação de multivacinação desta quarta-feira (30/11) é aberta para todas as pessoas que estiverem com qualquer dose do esquema vacinal em atraso ou dentro do prazo para ser imunizado. Segundo a coordenação de Imunização, o município terá todas as doses de vacina disponíveis para cobertura do esquema vacinal, desde doses contra Covid até as vacinas de rotina, como sarampo, tétano, febre amarela, poliomielite, etc.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí