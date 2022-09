UBS Zona Leste abre em horário estendido nesta quinta-feira para vacinação contra poliomielite

Nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, a UBS Zona Leste ficará aberta em horário estendido, das 17h às 20h, exclusivamente para vacinação de crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) contra a poliomielite. A ação faz parte dos esforços da Secretaria Municipal de Saúde para atingir a meta de imunizar pelo menos 95% das crianças desta faixa etária, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

“Desde o dia 8 de agosto estamos concentrando nossos esforços na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Disponibilizamos as doses em todas as salas de vacina, realizamos um Dia D nacional e outro municipal, cumprimos um cronograma de vacinação em todas as creches municipais e Centros de Educação Infantil conveniados, e também fizemos busca ativa de casa em casa em alguns bairros com menor índice de vacinação. Fazemos um apelo aos pais para que se conscientizem da importância de proteger seus filhos contra a poliomielite. Apesar de termos certificado de erradicação no país, a baixa cobertura vacinal dos últimos anos está preocupando os especialistas com relação à reintrodução da doença no Brasil”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí