UBSs de Paranavaí abrem neste sábado com ações voltadas à saúde da mulher

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Paranavaí manterá as Unidades Básicas de Saúde abertas neste sábado (21), das 8h às 16h, com atendimentos voltados à saúde da mulher. Serão realizados exames preventivos e palpação das mamas. A ação faz parte da campanha Março Lilás, de conscientização e prevenção do câncer de colo do útero.

De acordo com a Sesau, uma informação falsa sobre a oferta do Implanon tem circulado nas redes sociais. O método contraceptivo não será disponibilizado nas unidades durante a ação.

“A abertura das unidades neste sábado será para facilitar o acesso das mulheres aos exames preventivos e à avaliação das mamas. Não haverá oferta de outros procedimentos além desses”, explicou a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí