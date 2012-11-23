UBSs terão horário estendido durante o Março Lilás

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paranavaí terão horário estendido durante o mês de março, em alusão ao Março Lilás. Cada unidade atenderá em período alternativo, conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os horários diferenciados vão permitir que mais mulheres façam o exame preventivo, principalmente aquelas que não conseguem comparecer no período habitual de funcionamento das unidades.

“Queremos que mais mulheres façam o preventivo, inclusive aquelas que trabalham durante o dia e têm dificuldade para ir até a unidade no horário normal. O exame é rápido, dura poucos minutos e pode identificar alterações ainda no começo, o que faz toda a diferença no tratamento”, explicou a coordenadora do programa Saúde da Mulher, Tamara Reis.

Cada UBS contará com um dia e horário específico de atendimento estendido. O cronograma completo dos horários estendidos está disponível no campo "arquivos", no topo desta matéria.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí