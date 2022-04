Unidade Morumbi da Santa Casa realiza primeira cirurgia

Uma mulher de Itaúna do Sul com 71 anos e um homem de Paranavaí com 61 anos entraram para a história da Santa Casa de Paranavaí. Ela foi a primeira paciente a ser internada e ele o primeiro a se submeter a uma cirurgia na Unidade Morumbi, marcando a abertura da repartição hospitalar. Ambos foram operados pelo cirurgião Pablo Gonçalves.

No domingo (3/4) à tarde o presidente da Santa Casa, Renato Augusto Platz Guimarães, os diretores Héracles Alencar Arrais (geral-administrativo), Jorge Pelisson (técnico) e Rubens Costa Monteiro Filho (clínico) e os gerentes Marcelo Cripa (financeiro) e Marily Vasconcelos Gomes (assistencial) estiveram na unidade recepcionando os sete primeiros pacientes que foram internados e estavam programados para se submeter a cirurgia nesta segunda-feira (4/4). Eles deram as boas-vindas aos pacientes, desejaram boa sorte a eles e comemoram o início das atividades, afirmando que a nova unidade hospitalar é uma conquista de todos e vai beneficiar toda a região.

A Unidade Morumbi tem 8.500 m² e capacidade para 98 leitos de enfermaria e mais 10 de UTI. Vai atender exclusivamente pacientes do SUS. O centro cirúrgico conta com quatro salas cirúrgicas. Além disso o prédio dispõe de refeitório, lavanderia, farmácia e salas de diagnósticos. Inicialmente serão abertos 38 leitos e o centro cirúrgico.

Já funciona no prédio o Centro Regional de Oftalmologia, que atende pacientes das regionais de Paranavaí, Cianorte e Umuarama. “Na verdade, embora seja uma extensão da Santa Casa, trata-se de um novo hospital. Só para se ter uma ideia, se os leitos fossem um anexo da unidade central, a parte de limpeza, por exemplo, resolveríamos com mais quatro contratações. Lá precisou de 20 para o mesmo número de leitos.

Muita Gente Ajudou – Para o presidente Renato Guimarães, a nova unidade é uma grande conquista para a região. “A população precisa saber que a estrutura inicial desta unidade foi doada pelos médicos da MedInvest (grupo particular formado principalmente por médicos e sócio majoritário do planejado Hospital Noroeste), que queriam que a Prefeitura nos desse o imóvel. Foi uma negociação que contou com a participação do Ministério Público, o então prefeito Rogério Lorenzetti e os doutores Jorge Pelisson e Cristina Lorenzetti em nome dos médicos”, disse Guimarães. Só a parte estrutural (sem o valor do terreno) foi estimado em 2013, quando houve a transferência do imóvel, em R$ 5 milhões.

Fez questão de enfatizar que houve um acordo com o Estado e foram liberados R$ 20 milhões para a conclusão das obras físicas. “O governador era o Beto Richa e ele nos ajudou muito, junto com o secretário Michele Caputo. O Estado doou cerca de R$ 9 milhões e depois mais R$ 11 milhões para terminar o hospital”.

Mais adiante contou que o então ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros, se comprometeu a liberar recursos para a compra de equipamentos e mobiliários para a nova Unidade. “Ele deixou o Ministério e não conseguiu liberar os recursos. Mas negociou com o Governo do Estado estes recursos. A então governadora Cida Borghetti assinou o convênio para a liberação do dinheiro e deixou os recursos empenhados”, conta

Depois o governador Ratinho Júnior liberou os R$ 19,6 empenhados e, junto com o então secretário Beto Preto, autorizou que R$ 3 milhões que foi economizado nas compras dos equipamentos, fossem investidos na compra de instrumentais cirúrgicos. “E agora vai nos ajudar no custeio junto com os municípios”, comemorou o presidente.

Fonte: Santa Casa de Paranavaí