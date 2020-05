UPA 24 horas ganha túnel de desinfecção para entrada e saída de pacientes e profissionais

Esta semana, o município ganhou um importante reforço para o combate ao Covid-19. Uma empresa privada doou um túnel de desinfecção, que já foi instalado na UPA 24 horas e está sendo utilizado durante a entrada e saída dos pacientes e profissionais de Saúde.

“É um equipamento bastante eficiente para a desinfecção, que ajuda no combate de vários vírus e bactérias. Ele funciona com jatos instalados nas laterais e nas partes superiores da cabine. O acionamento dos jatos é automático. A pessoa entra na cabine e os jatos começam a dispensar a quantidade exata do produto para fazer a desinfecção. A orientação é para que as pessoas caminhem pelo túnel lentamente, com as pernas um pouco afastadas e os braços erguidos, para ter toda a superfície corporal desinfetada”, explica a diretora da UPA, Simone Baggio.

Ainda segundo Simone, “o desinfetante utilizado no equipamento é o quartenário de amônia, que é um produto recomendado para ambientes hospitalares e não traz nenhum risco à saúde humana. E para reforçar ainda mais os cuidados, especialmente com o Covid-19, tanto na entrada quanto na saída do túnel foram instalados dispensers de álcool gel para que todos possam higienizar as mãos”.

O túnel de desinfecção foi produzido pela empresa Moninsc e foi doado para ser utilizado de maneira definitiva na UPA 24 horas de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí