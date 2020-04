A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação do Estratégia Saúde da Família (ESF), informa a toda a população que a UBS Centro, unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19, estará fechada na próxima terça-feira, dia 21 de abril, em virtude do feriado nacional do Dia de Tiradentes.

Com isso, os pacientes com sintomas de Coronavírus podem procurar a UPA 24 horas para atendimento, sempre buscando adotar todas as medidas de prevenção, com o uso de máscaras e a manutenção da distância mínima de 2 metros entre as pessoas. No sábado (18/4) e na segunda-feira (20/4) a UBS Centro vai abrir normalmente para atendimento, das 7h às 19h.

As demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas tanto na segunda como na terça-feira, dias 20 e 21 de abril, voltando ao atendimento normal apenas na quarta-feira, dia 22. Quem precisar de atendimento neste período deve procurar a UPA 24 horas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí