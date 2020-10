UPA 24 horas vai atender casos suspeitos de Covid-19 nesta sexta e na próxima segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação do Estratégia Saúde da Família (ESF), informa a toda a população que a UBS Centro, unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19, estará fechada nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, e também na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro.

Com isso, os pacientes com sintomas de Coronavírus podem procurar a UPA 24 horas para atendimento nos dois dias, sempre buscando adotar todas as medidas de prevenção, com o uso de máscaras e a manutenção da distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Lembrando que a UBS Centro terá atendimento normal no sábado, dia 31, das 7h às 19h.

O fechamento da UBS Centro nesta sexta-feira (30) se deve ao ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público (originalmente 28 de outubro), determinado por força do Decreto Municipal nº 20.768/2019, que estabelece os pontos facultativos no âmbito municipal para o ano de 2020. Já o fechamento na próxima segunda-feira (2) será em virtude do feriado nacional de Finados.

As demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também estarão fechadas tanto na sexta-feira, dia 30, quanto na segunda-feira, dia 2, voltando ao atendimento normal apenas na terça-feira, dia 3 de novembro. Quem precisar de atendimento médico neste período deve procurar a UPA 24 horas. A Farmácia Municipal também estará fechada nos dois dias (30 de outubro e 2 de novembro). O serviço também retorna ao normal na terça-feira, dia 3, das 8h às 18h30.

Demais serviços – Tanto na sexta (30) quanto na segunda-feira (2) funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios. Lembrando que, por conta do Dia de Finados, na segunda-feira os cemitérios estarão abertos das 6h às 20h para que a população possa prestar suas homenagens aos entes queridos.

O serviço de coleta de lixo doméstico e reciclável será interrompido apenas no Dia de Finados (2 de novembro). A coleta nos distritos, que normalmente acontece às segundas-feiras, será realizada na terça, dia 3, a partir das 11h. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí