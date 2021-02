UPA tem serviço de raio-x 24 horas para atender a população

Desde o dia 8 de setembro de 2020, o município oferece à população o serviço de exames de raio-X, que anteriormente era terceirizado para clínicas particulares da cidade. O equipamento de raio-X foi instalado em um setor totalmente adaptado dentro da UPA 24 horas e atende não só os pacientes de urgência e emergência que dão entrada na unidade, mas também todos os pacientes que passam por uma consulta nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e que tiverem pedido médico para exames radiológicos.

“O serviço funciona 24 horas, ininterruptamente, com um técnico de radiologia de plantão durante todo o período. Realizado o raio-X, a imagem fica disponibilizada imediatamente, seja para o médico da UBS ou o médico da UPA que solicitou o exame. Os laudos dos exames eletivos (agendados pelas UBSs) são liberados em até 72 horas. Quando há casos de maior urgência, o técnico entra em contato com o profissional responsável pelo laudo para agilizar a liberação. Na UPA, por ser serviços de urgência e emergência, os laudos são liberados em até 8 horas. Assim que é realizado o exame, o médico da UPA já olha as imagens e se ele não tiver clareza do resultado, também é agilizado o laudo”, explica a diretora da UPA 24 horas, Simone Baggio.



Mas, para fazer um raio-X, a população não deve ir diretamente até a UPA e solicitar o exame por conta própria. O agendamento funciona sempre com consulta prévia e indicação médica para a realização do raio-X. Na UPA, ao chegar uma urgência e emergência, o paciente passa pela consulta e, havendo pedido médico, ele já vai direto para fazer o exame. Na Atenção Básica, os pacientes passam pela consulta na UBS. Os exames só são realizados com solicitação médica, autorização e agendamento feito pela Secretaria de Saúde.

“Para fazer o exame, o paciente deve levar o pedido médico, a autorização anexada e apresentar um documento pessoal. Não precisa fazer ficha nem ir na recepção da UPA. É só se dirigir diretamente ao setor de raio-X. Como é tudo agendado, o pessoal do setor já atende, recolhe o pedido e a autorização e organiza para que o técnico chame para o exame. Existe um local de espera próprio, bem arejado, um controle de fluxo de pessoas que entram. Apenas um paciente é atendido por vez. Os exames agendados são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados das 7h às 19h. São agendados 6 pacientes por hora para evitar aglomeração. Se a pessoa vier no horário certo, praticamente não há espera. O tempo médio que uma pessoa fica na UPA para fazer o exame de raio-X é de 15 minutos, a menos que a sala esteja ocupada com algum paciente de urgência e emergência da UPA. Esses casos passam na frente por conta da gravidade”, enfatiza.

Segundo a diretora da UPA, ter o serviço de raio-X dentro da unidade de Saúde resolveu principalmente as demandas de Ortopedia. “Antes, o paciente de urgência ou emergência chegava e, muitas vezes, tinha que esperar até a manhã do dia seguinte para ser levado a uma das clínicas terceirizadas para fazer o exame. Agora, se o paciente chega aqui de madrugada com uma fratura, por exemplo, já passa pelo médico, já faz o raio-X e o encaminhamento para o ambulatório é agilizado. O risco para o paciente é menor porque conseguimos ter um diagnóstico mais rápido”, conta Simone.

Apesar de toda a organização a agilidade na realização dos exames, a grande dificuldade tem sido administrar o número de pessoas que não comparecem para fazer seu raio-X no dia e horário agendado. “A estimativa que nós tínhamos quando fizemos a contratação do serviço é de que seriam, em média, 100 exames por dia. Assim nós atingiríamos a quantidade mínima contratada de 2.500 raios-X por mês. Porém, com as faltas, o município acaba pagando também pelos exames que as pessoas não vêm fazer. Se nós agendamos 2.500 exames e 500 pessoas não comparecem, o município paga essa diferença sem utilizar o serviço. Por isso, é muito importante que as pessoas compareçam no dia e horário agendado. Se houver qualquer problema com o horário, basta entrar em contato com a Alfatec (empresa terceirizada responsável pelos exames) pelo número 3900-0046 para organizar o melhor horário. Mas é fundamental que a população não deixe de fazer os exames agendados. Uma vez que foi realizado o pedido, autorizado, agendado e a pessoa não faz o exame, é perdida a vez e é necessário passar por outra consulta, outra autorização e outro agendamento. Além disso, o município paga essa conta”, finaliza.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí