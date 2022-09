Uso de máscara continua obrigatório para atendimento nos serviços de Saúde

Se você precisa de atendimento em uma clínica, consultório, hospital, farmácia, laboratório ou UBS (Unidade Básica de Saúde), não pode esquecer de um detalhe muito importante: o uso de máscara de proteção fácil, com total cobertura do nariz, boca e queixo, continua obrigatório para acesso a qualquer ambiente com serviços de Saúde. A obrigatoriedade está indicada no artigo 6º da Resolução SESA nº 243/2022, que ainda está em vigor.

O documento, publicado em março de 2022, dispensa o uso de máscaras em espaços (ou ambientes) públicos ou privados, abertos ou fechados localizados no Estado do Paraná, mas mantém a obrigatoriedade do item de proteção para acesso aos espaços públicos ou privados de serviços de Saúde. A obrigatoriedade vale tanto para pacientes como funcionários.

“Temos nos deparado com muitos casos de pessoas que vão até o posto de Saúde, por exemplo, e não estão usando máscara. Nós solicitamos que a pessoa coloque a máscara para ter o atendimento, mas muitos dizem que não têm ou esqueceram de levar. As equipes das UBSs tentam ajudar, fornecendo uma máscara para o paciente, mas algumas pessoas se recusam a usar e vão embora sem atendimento. Outro fator, é que as unidades de saúde nem sempre têm máscaras em estoque para fornecer aos pacientes. A orientação é que o cidadão já saia de casa com sua máscara de proteção individual e utilize sempre da maneira correta, cobrindo totalmente o nariz, a boca e o queixo”, frisa a coordenadora da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Paranavaí, Amanda Reis.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí