Vacina bivalente contra Covid-19 está disponível para todos os grupos prioritários indicados pelo Ministério da Saúde

A partir desta segunda-feira, dia 20 de março, todas as salas de vacina de Paranavaí estão liberadas para aplicar as vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19 em todos os grupos prioritários indicados pelo Ministério da Saúde através do Ofício Circular nº 50/2023/SVSA/MS.

Nesta fase da Campanha de Imunização, a dose bivalente é destinada ao reforço dos grupos prioritários formados por: idosos de 60 anos ou mais; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; e pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade.

Para receber a dose da vacina bivalente, basta ir até a sala de vacina mais próxima de sua casa portando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Carteira de Vacina comprovando que tomou pelo menos duas doses de vacina contra Covid anteriormente. As salas de vacina do município, que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Lembrando que por pessoas imunocomprometidas, o Ministério da Saúde considera as seguintes definições:

- pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea;

- pessoas vivendo com HIV (PVHIV);

- pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20mg por dia de prednisona ou equivalente por 14 dias ou mais;

- pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;

- pessoas com erros inatos de imunidade (imunodeficiências primárias);

- pessoas com doença renal crônica em hemodiálise;

- pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses;

- pessoas com neoplasias hematológicas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí