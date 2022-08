Vacina contra Covid: Aplicação de 1ª dose em crianças de 4 anos está suspensa em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, comunica a toda a população que a partir desta quinta-feira (18/8) está suspensa a aplicação de 1ª dose da vacina contra Covid em crianças de 4 anos de idade. A paralisação da vacinação desta faixa etária foi orientada pela 14ª Regional de Saúde com base na informação de que a entrega de novas doses da vacina só serão entregues ao município no mês de outubro.

“Ainda não tínhamos começado a vacinar as crianças de 3 anos, já por conta de não termos recebido doses suficientes para fazer as duas idades. As poucas doses que temos em estoque no município são reservadas para completar o esquema vacinal das crianças de 4 anos com a aplicação da 2ª dose. A vacinação destas crianças com 1ª dose só será retomada quando recebermos um novo lote de vacinas. E, conforme a informação da 14ª Regional de Saúde, a previsão é de que novas doses só sejam entregues no mês de outubro”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

A orientação da coordenação de Imunização é para que os pais que já vacinaram as crianças de 4 anos com a 1ª dose procurem a UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência e já agendem a aplicação da 2ª dose para garantir que o esquema vacinal seja completado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí