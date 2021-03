Vacina de idosos de 70 a 73 anos é antecipada para sábado. Pessoas de 69 anos recebem dose no domingo

Atendendo a uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde, o município organizou ações especiais de vacinação de idosos para este fim de semana. Os idosos de 70 a 73 anos completos vão receber a primeira dose da vacina contra Covid-19 neste sábado, dia 27. E no domingo, dia 28, será a vez dos idosos com 69 anos completos.

No sábado, a vacinação será realizada das 7h às 17h, em sete pontos - UBSs Panorama, Morumbi, Zona Leste, Jardim Maringá, Coloninha, Jaraguá e Graciosa.

Já no domingo, a aplicação das doses será das 8h às 16h, em outras sete Unidades Básicas de Saúde – 3 Conjuntos, Campo Belo, São Jorge, Sumaré, Ouro Branco, Maringá e Celso Konda.

Para receber a dose da vacina, basta que os idosos se dirijam ao ponto de vacinação mais próximo de sua casa, se possível acompanhados, levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência.

“Recebemos um direcionamento da Regional de Saúde para uma ação especial de vacinação no domingo, conforme anunciado pelo secretário de Estado, Beto Preto. Por isso, resolvemos então antecipar a vacinação dos idosos de 70 a 73 anos, que seria feita na segunda e terça-feira. Essas idades vão receber a dose da vacina no sábado. E no domingo será a vez dos idosos de 69 anos. É importante ficar claro que vamos vacinar essa faixa etária e depois, conforme o estoque de doses, vamos abrindo para idades menores”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Lembrando que a família que tiver idosos a partir de 69 anos que estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de referência da sua região para agendar a aplicação da dose em casa.

Confira o cronograma de aplicação das doses:

Idosos de 70 a 73 anos – 1ª dose

* 27 de março (sábado), das 7h às 17h

Local: UBS Panorama, UBS Morumbi, UBS Zona Leste, UBS Maringá, UBS Coloninha, UBS Jaraguá e UBS Graciosa

Idosos de 69 anos – 1ª dose

* 28 de março (domingo), das 8h às 16h

Local: UBS 3 Conjuntos, UBS Campo Belo, UBS São Jorge, UBS Sumaré, UBS Ouro Branco, UBS Maringá e UBS Celso Konda

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí