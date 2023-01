Vacinação contra Covid-19 é retomada em Paranavaí

A Secretaria de Saúde de Paranavaí, através da coordenação de Imunização, informa a toda a população que desde terça-feira, dia 17/1, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já estão com estoque renovado de vacinas contra a Covid-19.

A aplicação de vacinas em pessoas com pelo menos 12 anos foi retomada e acontece normalmente nos postos de saúde de Paranavaí. A população apta a se vacinar pode procurar a aplicação tanto no período da manhã (das 8h às 11h30) como no período da tarde (das 14h às 16h).

