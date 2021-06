Vacinação contra Covid-19 segue nesta quarta e quinta-feira no Centro de Eventos

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, seguem com a ação de imunização em massa com as primeiras doses da vacina contra Covid-19, no Centro de Eventos de Paranavaí. Todos os dias, a aplicação das doses acontece das 8h às 18h.

Nesta quarta-feira, dia 9 de junho, as equipes darão continuidade à imunização das pessoas de 55 a 59 anos completos, sem comorbidades; e ainda das pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, maiores de 18 anos.

Já na quinta-feira, dia 10 de junho, serão imunizados os profissionais da Educação maiores de 18 anos (professores e funcionários das escolas públicas e privadas do Ensino Básico, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e EJA); os profissionais da Educação que trabalham no Ensino Superior (universitário), da faixa etária de 49 a 59 anos; e os profissionais da Assistência Social, maiores de 18 anos.

Para receber a dose da vacina, basta que os públicos-alvo se dirijam ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Os profissionais da Educação devem apresentar todos os documentos padrão e também uma Declaração Nominal que comprove sua vinculação ativa com a escola.

E, além dos documentos padrão, os profissionais da Assistência Social devem apresentar documento comprobatório de Registro Profissional e uma declaração de Declaração Nominal que comprove vínculo empregatício ativo.

Lembrando que as pessoas que tomaram a vacina contra Influenza há menos 15 dias e aquelas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente – Além dos documentos padrão, as pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, maiores de 18 anos, precisam apresentar, no momento da vacinação, uma prescrição/declaração com indicação do médico para receber a dose, constando a comorbidade existente. A 14ª Regional de Saúde disponibilizou ainda um modelo de Formulário para Atestado Médico autorizando a vacinação contra Covid-19, que pode ser preenchido, assinado e carimbado pelo médico responsável.

Para a imunização, são consideradas comorbidades doenças como diabetes, pneumopatia crônica grave, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, doença renal crônica, imunossuperssão, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e Síndrome de Down. A lista com a descrição completa das comorbidades aceitas conforme o Plano Estadual de Imunização disponível em anexo.

Já as pessoas com deficiência permanente, precisam estar cadastradas no PBPC (Programa de Benefício de Prestação Continuada) e constantes na lista fornecida pela Secretaria de Assistência Social, ou com outro documento comprobatório. São consideradas pessoas com doenças permanentes aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este grupo inclui pessoas com: 1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; 2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; 3 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; 4 - Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

Serviço

Dia 9 de junho (quarta-feira)

* Pessoas de 55 a 59 anos completos, sem comorbidades – 1ª dose

* Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente (maiores de 18 anos) – 1ª dose

Horário: das 8h às 18h

Local: Centro de Eventos

Dia 10 de junho (quinta-feira)

* Profissionais da Educação, maiores de 18 anos (Ensino Básico, Médio, Profissionalizante e EJA) – 1ª dose

* Profissionais do Ensino Superior (universitário), de 49 a 59 anos – 1ª dose

* Profissionais da Assistência Social, maiores de 18 anos – 1ª dose

Horário: das 8h às 18h

Local: Centro de Eventos

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí