Vacinação contra Covid e Influenza segue sendo realizada em 12 salas de vacina do município

As campanhas de vacinação contra Covid-19 e contra Influenza seguem sendo realizadas em 12 salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Paranavaí. A população pode receber as doses nas UBSs Três Conjuntos, Coloninha, Campo Belo, Celso Konda, Jaraguá, Morumbi, Ouro Branco, Zona Leste, Monte Cristo, São Jorge, Panorama e Graciosa. Para se vacinar, basta ir até uma das salas de vacinas abertas levando um documento pessoal (RG ou CPF), Cartão SUS e Carteira de Vacina.

A vacina contra Influenza está liberada para toda a população maior de 6 meses. Já as doses contra Covid estão sendo aplicadas da seguinte maneira: 1ª e 2ª para pessoas maiores de 6 anos; 3ª dose (reforço) para pessoas maiores de 12 anos, com intervalo mínimo de 4 meses da aplicação da 2ª dose; e 4ª dose (reforço) para pessoas maiores de 40 anos, com intervalo mínimo de 4 meses da aplicação da 3ª dose.

Lembrando que a aplicação das doses pediátricas (1ª e 2ª dose) contra Covid do imunizante Pfizer para crianças com 5 anos completos deve ser agendada pelos pais exclusivamente nas seguintes salas de vacina: UBS Monte Cristo e UBS Morumbi (vacinação às terças e quintas-feiras); UBS Celso Konda (vacinação às segundas e quintas-feiras); e UBS Coloninha (vacinação às quartas e sextas-feiras).

A coordenação de Imunização do município ressalta ainda que as pessoas que tiveram Covid recentemente, devem aguardar o período mínimo de 30 dias para tomar qualquer uma das doses da vacina contra a doença.

Reforçando que, por conta do curto prazo de validade das doses após a abertura dos frascos, a vacinação contra Covid nos postos de saúde está sendo realizada de segunda a sexta-feira, somente no período da manhã, das 8h às 11h30.

