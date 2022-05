Vacinação contra Covid para maiores de 12 anos está suspensa até chegada de novas doses

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, comunica a toda a população que, a partir desta segunda-feira (16/5), está suspensa a vacinação de pessoas maiores de 12 anos contra Covid-19 em Paranavaí. As doses foram esgotadas em todas as salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e agora o município precisa aguardar a chegada de uma nova remessa para a retomada da vacinação.

“Não temos mais doses disponíveis nas salas de vacina do município. Já repassamos para a 14ª Regional de Saúde o quantitativo necessário para a retomada e vamos aguardar que sejam entregues novas doses. Nossa expectativa é de receber uma nova remessa ainda nesta semana”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Apenas a aplicação de 1ª e 2ª dose contra Covid para crianças com idades entre 5 e 11 anos continua normalmente em quatro salas de vacina. Esta semana, as doses para crianças estão sendo aplicadas exclusivamente nas UBSs Coloninha, Celso Konda, Morumbi e Zona Leste. Para receber as doses da vacina contra Covid, basta apresentar CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Lembrando que, por conta do curto prazo de validade das doses após a abertura dos frascos, a vacinação contra Covid nos postos de saúde está sendo realizada de segunda a sexta-feira, somente no período da manhã, das 8h às 11h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí