Vacinação contra a gripe começa neste sábado (28) em Paranavaí

A campanha de vacinação contra a gripe começará neste sábado, dia 28, em Paranavaí, acompanhando o início da mobilização em todo o Paraná. O município receberá 2.870 doses neste primeiro lote, encaminhadas pela 14ª Regional de Saúde.

No sábado, todas as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde atenderão das 8h às 16h. A mobilização faz parte da campanha estadual e nacional de imunização contra a influenza, que seguirá até 30 de maio.

A meta da campanha é vacinar os grupos prioritários, que são:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

- Idosos com mais de 60 anos

- Gestantes

- Puérperas

- Povos indígenas

- Pessoas em situação de rua

- Trabalhadores da saúde

- Professores do ensino básico e superior

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Profissionais das Forças Armadas

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

- Trabalhadores dos Correios

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade

A vacina disponível é trivalente e protege contra três tipos do vírus influenza. “As pessoas que estão no grupo prioritário devem procurar a unidade de saúde mais próxima, levando documento pessoal e carteira de vacinação”, explicou a coordenadora de imunização, Gazieli Neves Barbaço.

Em Paranavaí, as salas de vacina estão disponíveis nas UBSs dos seguintes locais: Distrito de Graciosa, Campo Belo, 3 Conjuntos, Jardim São Jorge, Panorama, Celso Konda, Jardim Maringá, Centro, Distrito de Sumaré, Chácara Jaraguá, Jardim Morumbi, Zona Leste, Ouro Branco, Monte Cristo e Coloninha.

PARANÁ - O Estado recebeu 332 mil doses do imunizante para o início da campanha. A vacinação contra a influenza ocorrerá de 28 de março a 30 de maio, com meta de imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, idosos e gestantes. A estimativa é vacinar mais de 4,5 milhões de pessoas.



A vacina trivalente está atualizada e protege contra três cepas do vírus influenza: A/Missouri/11/2025 (H1N1), A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí