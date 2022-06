Vacinação contra Influenza está liberada para toda a população em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, informa a toda a população que as doses da vacina contra Influenza já estão liberadas para o público em geral em Paranavaí. Com a finalização das etapas de vacinação dos grupos prioritários, as doses foram liberadas para o público-alvo geral a partir de 6 meses de idade. Quem quiser ser imunizado contra Influenza só precisa procurar uma das salas de vacinas abertas, levando um documento pessoal (RG ou CPF), Cartão SUS e Carteira de Vacina.

Em Paranavaí, onze salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão fazendo a aplicação das doses contra Influenza. A população pode receber as doses nas UBSs Três Conjuntos, Coloninha, Campo Belo, Celso Konda, Jaraguá, Morumbi, Ouro Branco, Zona Leste, Monte Cristo, São Jorge e Graciosa. As salas de vacina do município ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí