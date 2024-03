Vacinação contra Influenza para grupos prioritários começa na próxima segunda-feira em Paranavaí

Começa na próxima segunda-feira, dia 25 de março, a Campanha de Vacinação contra Influenza 2024 em todos os municípios do Paraná. A Campanha Nacional será realizada até o dia 31 de maio. Em Paranavaí, as doses contra a Influenza (gripe) estarão disponíveis em todas as salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município.

Por recomendação do Ministério da Saúde, novamente a Campanha não será escalonada e todos os grupos prioritários podem receber a vacina a partir de segunda-feira (25/3), conforme o estoque disponível. As salas de vacina do município de Paranavaí ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Para receber a dose, basta que a pessoa que faz parte de um dos grupos prioritários vá até a sala de vacina mais próxima levando CPF, documento pessoal com foto, Carteira de Vacinação e documento atualizado para comprovação do grupo a que pertence. É o caso dos professores, que precisam entregar uma Declaração preenchida e assinada pelo diretor da instituição de ensino onde trabalha. As pessoas com comorbidades também devem apresentar uma declaração médica para receber a dose da vacina.

Os grupos prioritários da Campanha de Vacinação contra Influenza 2024 são:

- Crianças com idade entre 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

- Trabalhadores da Saúde;

- Gestantes;

- Puérperas (mães até 45 dias após o parto);

- Professores do Ensino Básico e Ensino Superior;

- Indígenas vivendo fora de terra indígena;

- Indígenas vivendo em terra indígena;

- Quilombolas;

- Idosos a partir de 60 anos;

- Pessoas com comorbidades;

- Profissionais das Forças de segurança e salvamento;

- Profissionais das Forças armadas;

- Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos;

- Caminhoneiros;

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

- Trabalhadores portuários;

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí