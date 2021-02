Vacinação de idosos com mais de 90 anos tem ponto único de vacinação a partir desta quinta

A Prefeitura de Paranavaí deu início esta semana à vacinação de idosos com mais de 90 anos contra o Covid-19. Por estratégia, o município havia definido cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para os idosos receberem a dose da vacina. Porém, com a baixa procura em algumas unidades, a coordenação do setor de Imunização optou por concentrar a aplicação das doses para este público alvo em um único ponto de vacinação.

A partir desta quinta-feira, dia 11 de janeiro, os idosos com mais de 90 anos devem procurar exclusivamente a UBS Zona Leste para receber a vacina contra o Covid-19. Lembrando que a sala de vacina fica aberta das 8h às 14h, sem intervalo para o almoço.

Para receber a dose da vacina, basta que o idoso com mais de 90 anos vá até a UBS Zona Leste, se possível acompanhado, e apresente um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí