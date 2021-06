Vacinação no Centro de Eventos vai incluir mais dois grupos prioritários

Os grupos prioritários dos profissionais da Educação (de 43 a 49 anos) e dos profissionais da Assistência Social (de 49 a 59 anos) também serão vacinados esta semana durante a aplicação das primeiras doses da Pfizer no Centro de Eventos. A imunização dos profissionais da Assistência Social será na quarta-feira, dia 2 de junho, e dos profissionais da Educação na quinta-feira, dia 3 de junho. Em ambos os dias, as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários podem receber a dose da vacina das 8h às 18h.

Para receber a dose da vacina, basta que o público-alvo se dirija ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Cartão de Vacina. Além dos documentos padrão, os profissionais da Assistência Social devem apresentar documento comprobatório de Registro Profissional e uma declaração de Declaração Nominal que comprove vínculo empregatício ativo.

Já os profissionais da Educação devem apresentar também uma Declaração Nominal que comprove sua vinculação ativa com a escola. Lembrando que, no caso da Educação, as doses são destinadas a professores e funcionários das escolas públicas e privadas do Ensino Básico, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e EJA. Segundo o Plano Estadual de Imunização, os profissionais de Ensino Superior não entram nesta etapa.

Vacinação no Centro de Eventos – A ação especial de vacinação no Centro de Eventos esta semana está sendo coordenada pela 14ª Regional de Saúde e também vai imunizar pessoas da faixa etária de 18 a 42 anos que tenham comorbidades (listadas no Plano Estadual de Imunização) ou deficiência permanente.

Para estes grupos, a vacinação obedecerá o seguinte cronograma: na terça-feira (1º) serão vacinadas as pessoas com idades entre 30 e 42 anos; e na quarta-feira, dia 2, será a vez das pessoas com idades entre 18 a 29 anos e das gestantes, maiores de 18 anos, que tenham comorbidades. A vacinação respeitará a ordem de senhas que serão distribuídas no local.

Lembrando que as pessoas que tomaram a vacina contra Influenza há menos 15 dias e aquelas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

Serviço

Pessoas com Comorbidade ou Deficiência Permanente – 1ª dose

- de 30 a 42 anos – dia 1º de junho (terça-feira)

- de 18 a 29 anos – dia 2 de junho (quarta-feira)

- gestantes com comorbidades (maiores de 18 anos) – dia 2 de junho (quarta-feira)

Local: Centro de Eventos

Horário: das 8h às 18h

Profissionais da Assistência Social – 1ª dose

- de 49 a 59 anos – dia 2 de junho (quarta-feira)

Local: Centro de Eventos

Horário: das 8h às 18h

Profissionais da Educação – 1ª dose

- de 43 a 49 anos – dia 3 de junho (quinta-feira)

Local: Centro de Eventos

Horário: das 8h às 18h

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí