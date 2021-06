Vacinas contra Covid-19 serão aplicadas nesta quarta-feira para todos os grupos prioritários programados

Depois de um primeiro dia intenso de aplicação das doses da vacina contra Covid-19 no Centro de Eventos, a Secretaria Municipal de Saúde e a 14ª Regional de Saúde fizeram uma mudança para a continuidade da imunização dos grupos prioritários. Todos os próximos grupos serão imunizados nesta quarta-feira, dia 2 de junho, das 8h às 18h.

“Nossa programação era de aplicar, em média, de 400 a 500 doses por dia nos três dias programados. Mas já neste primeiro dia aplicamos aproximadamente 1.100 doses. Com isso, a nossa projeção agora é de vacinar mais mil pessoas nesta quarta-feira e então o nosso lote de doses será finalizado por hora”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Com a mudança, receberão as primeiras doses da vacina contra Covid-19 nesta quarta os seguintes grupos: pessoas com comorbidades ou deficiência permanente com idades entre 18 e 29 anos; gestantes com comorbidades (maiores de 18 anos); profissionais da Assistência Social da faixa etária de 49 a 59 anos; e profissionais da Educação com idades entre 43 e 49 anos.

As pessoas com comorbidades ou deficiência permanente com idades entre 30 e 42 anos que não conseguiram tomar a dose da vacina nesta terça-feira (1º) também poderão ser imunizadas nesta quarta.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí