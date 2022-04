Vigilância alerta: Paranavaí já está em estado de epidemia de dengue

Um levantamento feito pela Vigilância em Saúde de Paranavaí confirmou uma situação bastante preocupante: o município já está em estado de epidemia de dengue. Com a epidemia em andamento e os números de casos confirmados crescendo a cada semana, as fiscalizações em residências, estabelecimentos comerciais e terrenos baldios começam a ser intensificadas e, caso sejam encontrados criadouros com focos de larvas do Aedes aegypti, os proprietários poderão ser multados.

“O número de casos confirmados registrados nas últimas quatro semanas epidemiológicas está bem acima do máximo tolerado pelo diagrama de controle proposto pela Vigilância estadual. Da semana epidemiológica 12 até a semana 15, o máximo de casos confirmados tolerados era de 86 no total. Paranavaí registrou 138 – foram 17 casos confirmados na semana 12 (máximo tolerado: 16); 35 na semana 13 (máximo tolerado 21); 45 na semana 14 (máximo tolerado: 23) e 41 na semana 15 (máximo tolerado: 26). Estes números nos confirmam a situação de epidemia de dengue em Paranavaí”, explica o diretor da Vigilância em Saúde, Natan Gonçalves Tobias.

Segundo o diretor da Vigilância, “o município já está intensificando as fiscalizações. Os proprietários dos locais onde forem encontrados focos ou possíveis criadouros de dengue, podem ser multados inicialmente em R$ 400,00 e essa multa vai sendo dobrada a cada reincidência, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.023/2007”, frisa.

Os dois LIRAs (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) realizados em Paranavaí neste ano de 2022 apontaram médio de risco de infestação. O primeiro LIRA, realizada entre os dias 10 e 13 de janeiro, registrou índice de 2,8. O segundo levantamento, realizado entre os dias 7 e 10 de março, apontou um índice de 3,5.

O último boletim da dengue divulgado pelo município na quarta-feira, dia 27 de abril, mostrou que, desde o dia 1º de agosto de 2021, o município notificou 1.212 casos suspeitos de dengue. Deste total, 310 casos foram confirmados, 881 descartados e 21 ainda estão suspeitos (aguardando resultado). Nenhuma morte por dengue foi confirmada no período. Lembrando que os números são contabilizados a partir do dia 1º de agosto de 2021, seguindo o ano epidemiológico estabelecido pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde).

“As equipes de endemias já estão trabalhando em sistema de arrastão nas localidades mais endêmicas, que apresentam maior número de casos suspeitos e confirmados. Nesse sistema de trabalho, os agentes de endemias entram nas casas, eliminam os criadouros e, posteriormente serão colocadas armadilhas para verificar se a eliminação aconteceu efetivamente. Hoje, as localidades mais comprometidas são as dos jardins Santos Dumont, Ouro Branco, Simone e São Jorge, nesta ordem”, finaliza Natan.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí