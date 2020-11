Vigilância confirma 20º e 21º óbito de pacientes com Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã desta segunda-feira (16/11) o 20º óbito de paciente com Covid-19 em Paranavaí. A paciente, uma mulher de 83 anos, fez coleta para exame de PCR particular no dia 20 de outubro. O laudo retornou positivo no dia 21 de outubro. Nesta terça-feira (17/11) foi confirmado o 21º óbito de paciente com Covid-19 em Paranavaí. O paciente, um homem de 84 anos, foi internado duas vezes na ala Covid da Santa Casa.

Segundo informações do setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, a mulher foi internada no dia 27 de outubro, diretamente na UTI, recebendo suporte de cateter de oxigênio. Na tarde do último sábado (14/11) seu quadro de saúde piorou e a paciente evoluiu a óbito. No total, a idosa paciente ficou 18 dias internada na UTI da ala Covid. Ela tinha comorbidades como hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, dislipidemia e Alzheimer.

Já o homem foi internado pela primeira vez no dia 16 de outubro, diretamente na UTI, recebendo suporte de cateter de oxigênio. No dia 19 de outubro foi realizado o Teste Rápido de Antígeno, com resultado positivo, e no mesmo dia ele teve alta da UTI, passando para acompanhamento na Enfermaria. O paciente teve alta da Santa Casa no dia 22 de outubro.

No dia 7 de novembro, o homem foi internado novamente na UTI da ala Covid da Santa Casa, desta vez recebendo suporte de respirador pulmonar. No mesmo dia ele foi intubado e, horas depois, seu quadro de saúde piorou e o paciente evoluiu a óbito. Como comorbidade, o homem tinha asma.

Na data do óbito foi realizada a coleta de material para exame enviado para o LACEN. O laudo foi liberado no dia 11 de novembro, com resultado negativo. Porém, após investigação feita pela Secretaria de Estado da Saúde, o óbito entrou para as estatísticas por ter ocorrido em decorrência de complicações causadas pelo Covid-19.

As dezenove primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de duas mulheres em abril, três homens e uma mulher em maio, uma mulher em junho, quatro homens em julho, duas mulheres e um homem em agosto, três homens em setembro, um homem em outubro, e um homem neste mês de novembro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí