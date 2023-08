Vigilância confirma óbito de paranavaiense por dengue no ciclo epidemiológico 2022/2023

A Vigilância em Saúde de Paranavaí confirmou na manhã desta quinta-feira (10/8) um óbito por dengue na cidade. A paciente era uma mulher de 63 anos, com comorbidades associadas, que estava internada na Santa Casa e faleceu no dia 19 de julho.

“Como ainda era um óbito em investigação, ele não tinha entrado nas estatísticas do ciclo epidemiológico 2022/2023. Quando a paciente faleceu, foi coletado o material e enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná), onde é feito todo um protocolo de investigação até que se confirme ou descarte um caso de óbito por dengue. O resultado é enviado então para a 14ª Regional de Saúde, que repassa à Vigilância local para o registro final”, explica o diretor da Vigilância em Saúde, Natan Tobias.

O ano epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) começa sempre no dia 1º de agosto e vai até o dia 31 de julho do ano seguinte. Com isso, o óbito da paciente de Paranavaí entra como o único registrado na cidade no ciclo epidemiológico 2022/2023.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí