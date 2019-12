Uma equipe formada por agentes de endemias e fiscais da Vigilância em Saúde de Paranavaí realizaram nesta terça-feira (17/12) uma ação de fiscalização em pelo menos 10 pontos estratégicos da cidade. Em todos os locais foram encontrados focos de larvas da dengue. A ação foi acompanhada pelo prefeito KIQ e pela secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

“Em todos os locais que fomos nesta manhã, procuramos conversar com vizinhos e a maioria deles foi vítima de dengue este ano. Os proprietários ou moradores dos locais visitados até tentam argumentar que a água está acumulada por causa das chuvas dos últimos dias, ou dizem que limparam na sexta-feira (13/12) e desde então não parou de chover, mas as larvas encontradas em todos estes locais estão em vários estágios de desenvolvimento, com mais de uma semana. Nós sabemos que tem chovido bastante e nem sempre é possível eliminar a água rapidamente, mas o que não pode é ter larvas nesta água. Se tem larvas é porque a fêmea do mosquito já havia posto os ovos enquanto o tempo estava firme e, com as chuvas, eles estão eclodindo e se tornando larvas. Encontramos muitas pulpas, que são o último estágio antes da larva virar mosquito. Se esses locais não receberem uma limpeza apropriada urgentemente, quando vier o sol essas pulpas vão se tornar mosquitos Aedes rapidamente e começar a picar a população nessas vizinhanças”, explica a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

Atualmente, os agentes de endemias de Paranavaí trabalham em campo fazendo visitas aos 51.821 imóveis cadastrados no município. A cobertura total é de 2.152 quarteirões da cidade. Além disso, a Vigilância faz vistorias quinzenais em 147 pontos estratégicos, onde há maior possibilidade de haver criadouros de larvas do Aedes aegypti, como borracharias, ferro velho e armazenadores de recicláveis.

Durante a vistoria realizada nesta terça-feira, os fiscais da Vigilância fizeram as devidas notificações e autos de infração aos proprietários dos locais visitados e deram um prazo de 3 dias para a limpeza e adequações necessárias. “Depois destes três dias nós vamos retornar e verificar se as orientações da notificação foram cumpridas. No caso de encontrarmos as mesmas situações, a Vigilância deve aplicar multas que podem chegar a mais de 2 mil reais, conforme o grau de risco à saúde pública que for encontrado em cada local”, frisa Keila.

Aumento rápido dos casos - Um relatório feito esta semana pela direção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas) de Paranavaí, aponta que de 9 a 16 de dezembro, aproximadamente 10% de todos os casos atendidos na unidade de urgência e emergência foram de pessoas com suspeita de dengue.

“Atendemos 1.950 pacientes neste período e, do total, 161 casos tiveram hipótese diagnóstica para dengue, de acordo com o quadro clínico”, esclareceu a diretora da UPA, Simone Cristina Baggio.

A preocupação com o rápido aumento do número de casos de dengue é cada vez maior. Isto porque, em todo o ano de 2018, foram registrados 39 casos positivos de dengue na cidade. Este ano, do dia 1º de janeiro até o dia 17 de dezembro, já temos 1.261 casos confirmados, 32 vezes mais que os números do ano passado. Além disso, em 2018, a Vigilância notificou 642 casos suspeitos de dengue em Paranavaí. Este ano, até o dia 10 de dezembro, já foram 3.462 notificações. Para a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar, “é preciso ter em mente que dengue é um problema de saúde pública e a responsabilidade é da população. O município, o Estado, os órgãos de Vigilância, fazem o trabalho preventivo, de orientação, e a Saúde absorve o tratamento depois que as pessoas já ficaram doentes. Para não ter dengue, só depende da população, de cada um cuidar do seu quintal e do quintal dos vizinhos também; denunciar caso veja algo de errado, para que possamos atuar com as notificações e até mesmo com multas quando necessário. Combater a dengue é uma luta exclusiva dos órgãos públicos, é responsabilidade de cada cidadão”, frisou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí