Vigilância inicia levantamento para próximas etapas da vacina contra Covid-19

A Vigilância em Saúde de Paranavaí está com um Formulário on-line aberto para o levantamento de profissionais que fazem parte de setores específicos que serão contemplados nas próximas etapas da vacinação contra o Covid-19. Pela urgência da realização deste levantamento, o Formulário on-line para cadastro ficará aberto apenas até às 23h desta quarta-feira, dia 27 de janeiro.

“Temos orientações para fazer um levantamento prévio, especialmente de profissionais de alguns setores da Saúde (exceto os que atuam no setor público) e do setor de transportes. A orientação é para que os profissionais que se enquadrem nessas classes preencham o Formulário para que possamos fazer uma previsão de doses e organizar as próximas etapas de imunização. Ainda não temos uma data determinada para a aplicação das doses destes grupos, mas faremos ampla divulgação assim que finalizarmos o levantamento”, explica a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

Podem preencher o formulário e fazer parte do levantamento: profissionais de Saúde autônomos que atuam em consultórios e similares; trabalhadores dos Laboratórios de Análises Clínicas; estudantes de cursos de nível Superior e Médio na área de Saúde, que tenham estágios regulares nos serviços de Saúde; trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário; taxistas e motoristas de transporte por aplicativo.

Para fazer parte do levantamento, basta preencher o Formulário on-line disponível no seguinte link: http://bit.ly/3pbzXGm

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí