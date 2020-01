Uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira (16/1) envolvendo as equipes de fiscais da Vigilância em Saúde, o Ministério Público e a Polícia Militar, resultou na interdição de uma borracharia e um ferro velho de Paranavaí, onde foram encontrados focos de larvas do mosquito Aedes aegypti. Os dois estabelecimentos já são reincidentes e os proprietários foram encaminhados pela Polícia Militar até o 8º Batalhão, onde foi registrado Boletim de Ocorrência por crime contra a saúde pública.

“Esses locais são considerados pontos críticos na cidade. Os proprietários já foram notificados anteriormente, já foram encontrados focos de dengue nestes locais, eles foram orientados para eliminar os focos, mas a situação persiste. Estes estabelecimentos estão em meio a áreas comerciais e residenciais, e o número de focos encontrados nestes locais reflete em alto risco à saúde pública. Tem larvas suficientes para infestação de um bairro todo”, destaca a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Ambos os estabelecimentos foram infracionados, com indicação de multa inicial de R$ 2.400. Os proprietários receberam um prazo de 3 dias para fazer a limpeza e eliminação de todos os criadouros do mosquito da dengue. “No ferro velho, a coordenação do setor de Zoonoses também autuou o proprietário por criação de animais em local indevido e maus tratos. Se daqui a 3 dias nós retornarmos aos locais e encontrarmos focos de larvas do Aedes, a multa dobra e o valor se multiplicando a cada retorno. Além disso, a interdição continua até que o problema seja resolvido”, explica a coordenadora da Vigilância em Saúde.

A partir de agora, ações conjuntas como esta serão realizadas com frequência no município. “Infelizmente precisamos adotar medidas mais severas para tentar fazer com que as pessoas se conscientizem da gravidade do problema que estamos vivendo. Ontem o prefeito já decretou situação de emergência em Paranavaí por conta da dengue. Temos um levantamento que aponta um número de 1.565 pessoas com diagnóstico médico de dengue no período de 1º de novembro de 2019 a 8 de janeiro de 2020. O município já está em situação de surto endêmico de dengue e demais doenças relacionadas ao mosquito Aedes. Os órgãos federais e estaduais relacionados à saúde pública já emitiram alertas para que seja adotadas medidas preventivas para evitar a proliferação de dengue em toda a região. E, historicamente, a tendência para os próximos meses é que a situação seja agravada por conta da estação das chuvas, combinada com as altas temperaturas. Ou a população desperta e nos ajuda nesta luta contra a dengue, ou um surto grave como o de 2013 vai ser inevitável”, frisa a secretária Andréia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí