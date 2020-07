Vigilância investiga caso de morador de Paranavaí que teria falecido por Covid em outro Estado

As equipe da Vigilância em Saúde do município e da 14ª Regional de Saúde estão investigando o caso de um morador de Paranavaí que faleceu no Estado do Mato Grosso no início do mês de julho. A causa do óbito foi registrada pela equipe do município de Várzea Grande como sendo em decorrência de Covid-19, porém, há informações de que ele sofreu um infarto.

“A equipe do Estado do Mato Grosso inseriu as informações do óbito no sistema apontando como causa básica o Covid. Automaticamente, este óbito passou a ser contabilizado para Paranavaí. Por isso, está havendo uma divergência de informações. Enquanto nos nossos boletins locais temos 9 óbitos confirmados de paciente de Paranavaí, no boletim da Secretaria de Estado da Saúde aparecem 10. Agora estamos buscando os laudos de exames e toda informação possível para confirmar se este óbito foi realmente em decorrência do Covid. Só então nós vamos lançar a informação oficialmente nos nossos boletins locais”, explica a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

O óbito em questão foi de um homem de 60 anos, morador de Paranavaí, que trabalhava como caminhoneiro. Ele era hipertenso e testou positivo para Covid no mês de junho. O paciente realizou o tratamento e o período de isolamento em Paranavaí e, após ter alta, retornou ao trabalho. No início do mês de julho ele viajou a trabalho para o Mato Grosso e sofreu um infarto agudo do miocárdio, indo a óbito.

