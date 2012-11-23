Parque Estadual de Amaporã volta a receber visitantes sem agendamento prévio

O Instituto Água e Terra (IAT) reforçou o quadro de funcionários do Parque Estadual de Amaporã, em Amaporã, no Noroeste do Estado, para permitir que a Unidade de Conservação (UC) passe a receber visitantes em tempo integral a partir deste sábado (1º). Foram contratados sete profissionais terceirizados, totalizando 12 técnicos à disposição dos visitantes. Anteriormente, as visitas ao complexo ambiental seguiam o modelo de agendamento prévio. Agora, há necessidade apenas de um cadastro, realizado na entrada do próprio parque.

A UC vai funcionar das quartas às segundas-feiras, das 8h às 17h, seguindo o modelo estabelecido pelo órgão ambiental para todo o Paraná. No caso de grupos de pessoas, a recomendação é que se faça um agendamento prévio para proporcionar um atendimento mais eficaz. O contato é pelo telefone (44) 3437-1170 ou pelo e-mail peamapora@iat.pr.gov.br.

“Com a ampliação da equipe, pudemos nos organizar para fazer o melhor atendimento possível para a comunidade da região e os demais visitantes. Ofereceremos uma série de atividades, com destaque para os passeios pelas trilhas e as ações de educação ambiental”, afirmou o chefe da Unidade de Conservação, José Nelson Campanha.

Criado em 2011 pelo Decreto Estadual nº 3280, o Parque Estadual de Amaporã é um ambiente que proporciona, ao mesmo tempo, lazer e educação ambiental para a população da região, além da proteção de espécies nativas do Paraná.

Com uma área de 204,56 hectares, os principais atrativos da UC incluem duas trilhas que proporcionam um contato direto com a vegetação: a Trilha do Ipê, com 800 metros, destinada para ações de educação ambiental, e a Trilha Alternativa, com 1.200 metros, voltada para pesquisadores e universidades interessados no estudo da flora. Além disso, o parque conta com duas áreas de lazer e piquenique (uma com 10 conjuntos de mesas e outra com 6 quiosques), além de atividades recreativas, como campos para jogar bola e uma área para banho.

Junto das atrações, o local possui uma função importante na proteção de remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual, abrigando espécies de flora como a peroba (Aspidosperma polyneuron), o marfim (Balfourodendron riedelianum), a gurucaia (Paraptadenia rígida), o ipê-roxo (Tabeluia avellanedae), o cedro (Cedrela fissilis) e o ingá (Ingá sp.).

Além disso, a UC possui uma grande quantidade de espécies de fauna nativa, como quatis (Nasua nasua), capivaras (Hidrochaerys hidrochaerys), macacos-prego (Cebus apella), lontras (Lutra platensis), tatus-galinha (Dasypus novemcinctus), e pacas (Cuniculus paca).

O Parque de Amaporã conta também com um Centro de Reintegração para Aves e Animais de Pequeno Porte para atendimento de vítimas de maus-tratos ou que estavam sendo traficados ilegalmente. No espaço, os animais recebem os cuidados necessários para que possam ser reintegrados à natureza.

COMO CHEGAR – Para chegar ao parque, o melhor caminho é saindo do município de Paranavaí pela PR-218, no sentido de Planaltina do Paraná. Passando um quilômetro após o município de Amaporã, será possível avistar um portal à direita com a identificação do parque.

Fonte: Agência Estadual de Notícias