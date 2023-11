ACP perde para o SC Campo Mourão mas se classifica para a final da Série C

Em partida realizada na tarde deste domingo (19/11), o ACP perdeu para a equipe do Sport Club Campo Mourão pelo placar de 2 a 0. A partida foi a segunda da semifinal da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2023 e foi realizada no Estádio Ulisses França, em Peabirú.

O ACP levou um gol em cada tempo.

Mesmo tendo perdido, devido ao placar da primeira partida, o ACP se classificou para a final da Série C e já está classificado para disputar a Série B em 2024.

Veja também: ACP vence o SC Campo Mourão na primeira partida semifinal da Série C

O Nacional de Rolândia é a outra equipe classificada para as finais.

A próxima partida, primeira das finais, acontece no próximo domingo (26/11) em Paranavaí e o jogo decisivo será no dia 3 de dezembro em Rolândia.