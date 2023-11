ACP vence o SC Campo Mourão na primeira partida semifinal da Série C

Em partida realizada na manhã desta quarta-feira (15/11), o ACP venceu a equipe do Sport Club Campo Mourão pelo placar de 4 a 0. A partida foi a primeira da semifinal da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2023 e foi realizada no Estádio Municipal Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

No primeiro tempo, aos 11 minutos, Cirilo marcou abrindo o placar para o ACP. Aos 17 minutos, Celestino marcou ampliando o placar e aos 32 minutos, Lucas marca o terceiro do ACP.

No segundo tempo, aos 36 minutos, Cirilo marca novamente decretando o placar final: ACP 4x0 SC Campo Mourão.

Para a próxima partida da semifinal o ACP viajará para Peabirú. O jogo será no domingo, dia 19 de novembro, as 15h30 e será realizado no Estádio Ulisses França.