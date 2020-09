ACP se prepara para o Campeonato Paranaense Série C

O Atlético Clube de Paranavaí está em fase de preparação para disputar o Campeonato Paranaense série C, e na última quarta-feira (23/9), o vermelhinho realizou no estádio Dr.Waldemiro Wagner um jogo treino contra a categoria sub-20 do ACP, que também está em fase de preparação para disputar Campeonato Amador Regional de Futebol da Liga de Paranavaí que acontece em outubro.

Veja também: Definida a tabela de jogos do Campeonato Paranaense série C

O time principal venceu a partida por 1 a 0, com um gol marcado de pênalti pelo atleta Leonardo. Este foi o primeiro teste dos atletas jogando em casa, e de acordo com o Técnico Rafael Octaviano, o resultado foi significativo para a preparação da equipe.

"Esse foi o primeiro teste jogando em casa, encontramos uma certa dificuldade para entrar na defesa deles, que jogaram o jogo da vida, se esforçaram bastante, e fizeram um bom jogo. No segundo tempo fizemos algumas mudanças, com o Asa como zagueiro e o Ednaldo vindo por fora das linhas, e criamos várias oportunidades de gols. Ganhamos de 1 a 0 mas poderíamos ate ter feito um placar maior", disse Rafael.

O ACP faz sua estreia no campeonato no dia dia 18 de novembro, em casa, às 15h30min contra Campo Mourão, no dia 22 joga fora de casa contra o Cambé, e no dia 25 pega a Portuguesa Londrinense. No returno, dia 28 de novembro recebe Cambé, dia 2 de dezembro vai à Londrina enfrentar a Portuguesa e no dia 6 de dezembro joga em Campo Mourão.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí