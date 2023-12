ACP vence o Nacional e é campeão da Série C

Em partida realizada na tarde deste domingo (03/12), o ACP venceu a equipe do Nacional pelo placar de 1 a 0. A partida foi a segunda da final da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2023 e foi realizada no Estádio José Chiappin, em Arapongas.

O primeiro tempo, embora o Nacional estivesse buscando o resultado, não teve muitas chances claras de gol por parte de nenhuma das equipes.

No segundo tempo, numa falha da defesa aos 29 minutos, Varolo marca o único gol da partida, decretando o placar final de 1x0 para o ACP.

Com o resultado, o ACP confirmou a vantagem de 2x0 conquistada na primeira partida da final, e é o campeão da Série C do Campeonato Paranaense de Futebol de 2023. Além disso, o ACP se torna o primeiro time a ser campeão nas três divisões de futebol profissional no Paraná.

Os dois times estão classificados para a Série B de 2024 que está prevista para iniciar no mês de abril.