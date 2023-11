ACP vence o Nacional pela primeira partida da final da Série C

Em partida realizada na tarde deste domingo (26/11), o ACP venceu a equipe do Nacional pelo placar de 2 a 0. A partida foi a primeira da final da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2023 e foi realizada no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

No primeiro tempo, numa cobrança de falta aos 21 minutos, Luquinha abriu o placar para o ACP.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Luquinha marca novamente, decretando o placar final: ACP 2x0 Nacional.

Com o resultado, o ACP além de ter retirado a invencibilidade do Nacional, ainda poderá perder o jogo de volta por um placar de um gol de diferença que ainda será campeão. Caso o placar seja de dois gols de diferença para o Nacional, terá prorrogação e, persistindo o placar, pênaltis. Os dois times já estão classificados para a Série B de 2024.

A próxima partida, a segunda das finais, acontece no próximo domingo, 03/12, no Estádio Érich Georg em Rolândia.